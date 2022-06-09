9 Июня 2022 19:00

Около 6 тыс. камер видеонаблюдения установят в колониях Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Мажилисмены предложили установить камеры видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исправительной системы Карагандинской области. Об этом они заявили в ходе визита в учреждения чрезвычайной и максимальной безопасности, а также женскую колонию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Члены Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК посетили учреждения департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области. Делегацию сопровождал председатель КУИС генерал-майор юстиции Жанат Ешмагамбетов. Мажилисмены совместно совершили обход основных объектов учреждений - жилые зоны, объекты питания, производственные помещения, а также медико-санитарную часть.

В ходе экскурса, депутаты лично побеседовали с лицами, отбывающими наказания, поинтересовались условиями содержания, соблюдением их прав, а также качеством оказания психологической и медицинской помощи.

«Во время посещения учреждений мажилисмены предложили установить камеры видеонаблюдения в следственных кабинетах. Это, по мнению депутатов, повысит прозрачность работы следователей и предотвратит факты насильственных действий в отношении осужденных.

«Мы посетили колонию для осужденных, среди которых есть рецидивисты и отбывающие срок по особо тяжким преступлениям. Очень бы хотелось, чтобы было наблюдение по всей колонии. Чтобы учреждения были оснащены современными видеокамерами. Во время посещения осужденные также попросили увеличить срок свиданий. И мы бы хотели в новом законопроекте предусмотреть возможности и пересмотреть нормы. Может быть, действительно, стоит продлить срок свиданий на один день, поскольку они очень редко видят своих родных», - говорит депутат Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Назиля Разак.

Что касается камер видеонаблюдения, в учреждения УИС планируют установку современного оборудования.

«Во исполнения поручения Главы государства, во всех уголовно-исправительных учреждениях области необходимо установить около 6 тыс. камер видеонаблюдения, для охвата «слепых зон», - сообщили в пресс-службе ДУИС по Карагандинской области.

Всего в регионе расположено 10 пенитенциарных учреждений, в которых отбывают наказание около 4 тыс. осужденных.