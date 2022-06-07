Около 6 тонн нефти переработали казахстанские НПЗ в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане выросли объемы переработки нефти. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем переработки нефти на НПЗ за 4 месяца 2022 года составил 5,9 млн тонн, что на 5,2% выше аналогичного периода прошлого года. Производство дизельного топлива за четыре месяца 2022 года составило 1 653 тыс. тонн, что на 8,7% выше аналогичного периода прошлого года», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Запланированный на 2022 год объем, по его словам, составляет 5,129 млн тонн дизельного топлива.

«По состоянию на 30 мая текущего года, совокупный остаток дизельного топлива на нефтебазах и НПЗ составляет 377,79 тыс. тонн, что достаточно для покрытия 25-суточной потребности страны. Согласно индикативным балансам, поставка импорта из Российской Федерации на 2022 год предусмотрена в следующих объемах: бензин - до 5 тыс. тонн, дизтоплива – 520 тыс. тонн, авиакеросина – 300 тыс. тонн», - сообщил зампремьера.

Согласно приведенной им информации, за четыре месяца текущего года объем импорта дизтоплива составил 66 тыс. тонн, авиакеросина – 31 тыс. тонн.



