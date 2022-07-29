29 Июля 2022 12:12

Около 6 млн тенге выплатили за оружие и патроны жителям Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области за полгода наказали 79 владельцев гражданского оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 6 месяцев проверено 10397​ владельцев гражданского оружия, к административной ответственности привлечены 533 человека. За нарушение правил хранения к ответственности привлечены ​ 349 владельцев оружия», - сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции.

Полицейские проверили не только условия хранения, но и регистрацию и перерегистрацию гражданского оружия его владельцами. Незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы были изъяты.

«За незаконное хранение​ понесли наказание 79 граждан. Выявлены 105 нарушителей сроков регистрации и перерегистрации оружия, из незаконного оборота изъято 161 единиц оружия», - проинформировали в ДП.

В​ республиканской акции по возмездной добровольной сдаче людьми огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки, стартовавшей 21 апреля, в полицию поступило 70 заявлений от граждан.

«Принято 75​ единиц незарегистрированного оружия, в том числе 16 единиц длинноствольного нарезного оружия, 57 единиц гладкоствольного оружия, 1 единица травматического оружия и 8287 патронов к нарезному оружию», - уточнили в пресс-службе.

Комиссии приняли 67 решений о выкупе 73 единиц оружия и 8149 патронов на сумму около 6 млн тенге.





Фото: www.kirovsk.by