Около 6 миллионов тенге получит «Лучший преподаватель вуза - 2021»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 6 миллионов тенге получит победитель республиканского конкурса «Лучший преподаватель вуза -2021». Прием документов для участия стартует 1 ноября и продлится до 15 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

В конкурсе могут принять участие штатные преподаватели вузов, которые имеют непрерывный научно-педагогический стаж не менее 5 лет и высокие достижения в преподавательской и научной деятельности.

Целью конкурса является повышение престижа профессии преподавателя и стимулирование преподавателей вузов к дальнейшему профессиональному развитию.

«Конкурс проводится в два этапа – внутривузовский и республиканский. Заявка и документы для участия в конкурсе «Лучший преподаватель вуза» принимаются в электронном формате посредством информационной системы МОН РК universitycontest.iac.kz.

«Экспертная группа из числа сотрудников и профессорско-преподавательского состава вузов проводит проверку всех поступивших документов. На основании заключения экспертной группы комиссия вуза выносит решение об участии конкурсантов во втором туре – республиканском. На республиканском уровне в комиссию включены представители НПО, СМИ, студенческих и молодежных организаций, ассоциации вузов, эксперты», – сообщил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

Помимо денежного поощрения за ежедневный труд, победители конкурса «Лучший преподаватель вуза» получат также нагрудный знак.

Конкурс будет проходить на базе информационной системы, посредством которой участники смогут наблюдать за прозрачностью всех этапов.