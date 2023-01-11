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Около 590 млрд тенге привлечено в торговую отрасль по итогам 2022 года

11 Января 2023, 16:27
Около 590 млрд тенге привлечено в торговую отрасль по итогам 2022 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам 2022 года в торговую отрасль было привлечено порядка 590 млрд тенге. Об этом сообщил первый вице-министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проведена масштабная работа в рамках регулирования с «Чистого листа». В сфере торговли пересмотрено 52 регуляторных акта, выявлено 543 требования, которые не соответствуют базовым условиям их формирования из установленных 1729. Это порядка 31%», - сказал Арман Шаккалиев на заседании коллегии ведомства.

Он также проинформировал о принятых мерах по регулированию деятельности товарных бирж.

«В целях увеличения доли цивилизованных форматов торговли, создания безопасных комфортных условий для участников завершена модернизация 22 рынков. В торговую отрасль за январь по ноябрь 2022 года было привлечено порядка 590 млрд тенге. В настоящее время совместно с Министерством экономики прорабатывается вопрос господдержки», - добавил Арман Шаккалиев.


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