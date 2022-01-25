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Около 58 тысяч человек ревакцинировались в СКО

25 Января 2022 22:41
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Около 58 тысяч человек ревакцинировались в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается кампания по вакцинации населения против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На утро 25-го января первый компонент вакцины получили 287 249 человек, что составляет 53% от общей численности населения области. Полный курс вакцинации прошли 267 822 жителя региона.

По информации пресс-службы управления здравоохранения, вакцину Pfizer получили 9 379 человек. В том числе 7 348 подростков, 286 беременных женщин и 1 743 кормящих мамы.

В ноябре прошлого года в регионе началась ревакцинация привитых. К сегодняшнему дню ее прошли 57 776 человек, или около 40% от общего числа подлежащих ревакцинации.

Ранее и.о. руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов говорил , что к 1 февраля третью дозу вакцины должны получить около 145 тысяч человек. В таком случае можно рассчитывать, что эпидситуация в регионе будет развиваться по оптимистичному сценарию.

Между тем в регионе продолжается рост ежесуточного числа инфицированных. За минувшие сутки зарегистрировали 263 новых случая. Это на 85 инфицированных больше, нежели в предыдущие сутки.


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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Олеся Жуковень

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