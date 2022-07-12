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Около 58% казахстанцев столкнулись с трудностями при лечении во время пандемии
12 Июля 2022 16:56

Около 58% казахстанцев столкнулись с трудностями при лечении во время пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За два последних года системы здравоохранения всех стран мира испытали колоссальную нагрузку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фармацевтическая компания STADA представила в Казахстане результаты четвертого ежегодного международного исследования STADA Health Report 2022, которое проводилось в 15 странах. Тема отчета: «Забота людей о своем здоровье в эпоху постковида».

Согласно результатам исследования, 58% респондентов из Казахстана и 57% опрошенных европейцев отметили, что столкнулись с трудностями в получении лечения во время пандемии.

Вовремя записаться к врачу не смогли 30% казахстанцев (средний показатель по Европе 22%). 28% опрошенных в Казахстане уточнили, что не смогли найти нужные лекарства в аптеке из-за перебоев с поставками (средний показатель по Европе — 10%). 12% жителей Казахстана и 22% жителей Европы откладывали или отменяли походы к врачу из-за страха заразиться. Еще 16% казахстанцев не смогли купить лекарства из-за финансовых трудностей. Среди европейских участников опроса таковых было лишь 6%.

Ранее сообщалось, что в этом году в исследовании приняли участие более 30 тыс. человек, из них 2 тыс. казахстанцев.


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Автор:
Корреспондент
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