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    22:50, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Около 57% кокшетауцев получили первый компонент вакцины против КВИ

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 12 стационарных прививочных пунктов работают по городу Кокшетау. Первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции получили около 57% населения города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всего по городу Кокшетау работают 12 стационарных прививочных пунктов, которые задействованы в проведении вакцинации против COVID-19 и один передвижной прививочный пункт находится в мкр. Сарыарка, 6/8 (около пожарной части). Режим работы - с 11:00 до 20:00 часов без выходных», - пояснил на прошедшем брифинге главный государственный санитарный врач города Кокшетау Канат Искаков.

    На 22 сентября в Кокшетау первым компонентом привито уже 66744 человек, что составляет 56,7% от общего числа подлежащего привитию населения (117 631 человек).

    Также одним из направлений работы является выявление больных коронавирусной инфекцией и контактных, нарушивших режим домашнего карантина через проект «Ashyq».

    «Эффективность проекта подтверждается выявлением больных коронавирусной инфекцией и контактных, нарушивших режим домашнего карантина. По данным приложения «Ashyq», с начала внедрения проекта, в местах массового скопления людей зарегистрировано 690 посетителей подлежащих изоляции на две недели, из них с «красным» статусом – 553 человек, с «желтым» – 157 человек. Всего за нарушение режима самоизоляции оштрафованы на 30 МРП 224 физических лица с «красным» статусом на общую сумму свыше 8 млн тенге», - добавил спикер.

    Напомним, по проекту «Ashyq» в Кокшетау осуществляют деятельность более 800 участников. 356 нарушителей карантина с «красным» статусом были оштрафованы в Акмолинской области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Минздрав РК Акмолинская область
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