Около 57% кокшетауцев получили первый компонент вакцины против КВИ

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 12 стационарных прививочных пунктов работают по городу Кокшетау. Первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции получили около 57% населения города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего по городу Кокшетау работают 12 стационарных прививочных пунктов, которые задействованы в проведении вакцинации против COVID-19 и один передвижной прививочный пункт находится в мкр. Сарыарка, 6/8 (около пожарной части). Режим работы - с 11:00 до 20:00 часов без выходных», - пояснил на прошедшем брифинге главный государственный санитарный врач города Кокшетау Канат Искаков.

На 22 сентября в Кокшетау первым компонентом привито уже 66744 человек, что составляет 56,7% от общего числа подлежащего привитию населения (117 631 человек).

Также одним из направлений работы является выявление больных коронавирусной инфекцией и контактных, нарушивших режим домашнего карантина через проект «Ashyq».

«Эффективность проекта подтверждается выявлением больных коронавирусной инфекцией и контактных, нарушивших режим домашнего карантина. По данным приложения «Ashyq», с начала внедрения проекта, в местах массового скопления людей зарегистрировано 690 посетителей подлежащих изоляции на две недели, из них с «красным» статусом – 553 человек, с «желтым» – 157 человек. Всего за нарушение режима самоизоляции оштрафованы на 30 МРП 224 физических лица с «красным» статусом на общую сумму свыше 8 млн тенге», - добавил спикер.

Напомним, по проекту «Ashyq» в Кокшетау осуществляют деятельность более 800 участников. 356 нарушителей карантина с «красным» статусом были оштрафованы в Акмолинской области.