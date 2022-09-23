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Около 55 тысяч детей с особыми потребностями обучаются в школах РК

Редактор:  
Алла Серикбаева
23 Сентября 2022, 12:38
Около 55 тысяч детей с особыми потребностями обучаются в школах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В новом учебном году в школах страны возросло количество учащихся с особыми образовательными потребностями (ООП), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

Если в 2021-2022 учебном году в инклюзивных классах обучались более 49 тыс. особенных детей, то в этом году уже около 55 тыс. Это становится возможным благодаря созданию специальных условий в школах и разработке, принятию новых нормативных правовых актов.

«Глава государства в своем Послании отметил, что образование должно быть доступным и инклюзивным. В общеобразовательных школах создаются условия для обучения особенных детей. Установлены пандусы, тактильные дорожки, специальные поручни и другие устройства для беспрепятственного доступа особенных детей к учебному заведению. В школах внедрена должность педагога-ассистента. Педагоги-ассистенты помогают особенным детям адаптироваться в организации образования. Наряду с этим, в госстандарте обеспечена вариативность, гибкость учебных планов и программ. Они адаптируются с учетом индивидуальных особенностей ребенка с особыми образовательными потребностями», – сказала директор Национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования Айгерим Кудеринова.

Вместе с тем в Закон «Об образовании» внесены изменения, в соответствии с которыми расширена категория детей с особыми образовательными потребностями. К ним относятся дети, которые испытывают трудности в обучении по различным экономическим (дети из малообеспеченных, неполных семей), социальным причинам (мигранты, кандасы и др.) и по состоянию здоровья.

Кроме того, в компетенцию местных исполнительных органов включена норма по обеспечению специальных условий детям с ООП для получения образования. Усилена ответственность руководителя организации образования за нарушение правил приема и не создание специальных условий для воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями.


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