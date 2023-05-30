Около 530 кг наркотиков изъяли в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане проходит месячник по противодействию наркомании и наркобизнесу, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, главная задача месячника - объединить общество и реализовать целый комплекс антинаркотических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, повышение наркологической грамотности населения и осознание значимости участия в превентивной работе для сохранения здоровья детей, подростков и молодежи.

В заседании межведомственного штаба по координации деятельности госорганов по противодействию наркомании и наркобизнесу приняли участие заместитель министра внутренних дел РК Ержан Саденов, первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров, заместитель начальника департамента полиции области Нуржан Рахметуллаев, начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Алим Бажикбаев, руководители управлений облакимата.

Ержан Саденов отметил, что успешное решение вопросов борьбы с наркоманией и наркобизнесом является условием стабильности и благополучия общества.

«Лишь совместными усилиями мы окажем положительное влияние на подрастающее поколение и сможем обеспечить здоровое будущее нашей страны», - сказал заместитель министра внутренних дел РК.

По информации Алима Бажыкбаева, в рамках месячника совместно с заинтересованными сторонами утвержден план мероприятий, определены меры по противодействию наркопреступности.

«За 4 месяца 2023 года выявлено 193 наркоправонарушения, в том числе 76 преступлений и 117 уголовных проступков. Из незаконного оборота изъято более 528 кг наркотических средств. Проведено 250 профилактических мероприятий в учебных заведениях с охватом более 3 тысяч студентов», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области о результатах проделанной работы.

Жамбылская область находится под пристальным контролем со стороны директивных органов всех служб как сырьевая база дикорастущей конопли. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций этого растения. Площади произрастания конопли определяются цифрой в 138 тысяч га. Более всего зарослей конопли находится на территории Меркенского района - 85 700 га, затем идут Шуский - 24 400 га, Рыскуловский - 12 500 га, Байзакский - 12 200 га, Кордайский – 2 000 га, Мойынкумский – 1 000 га и Жамбылский район – 500 га.

Ежегодно в Казахстане проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков. Основной акцент при этом делается на Жамбылскую область. Эта действенная широкомасштабная акция ставит надежный щит наркопреступлениям как в жамбылском регионе, так и по всей республике.