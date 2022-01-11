Около 52% жителей привились против коронавируса в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области врачи призывают население пройти вакцинацию против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, в наличии имеется достаточное количество доз вакцин «Cпутник V», QazVac и Vero Cell.

Заместитель главного врача 3-й городской поликлиники Петропавловска Сабира Даирова говорит, что на вакцинацию активно приходят подростки.

«У нас вакцинация детей началась 18 ноября. Хочется отметить, что подростки идут охотно. В нашей поликлинике вакцину получили 370 подростков, 6 беременных и 49 кормящих мам. Жалоб и отрицательных реакций не было. Проводится ревакцинация. С 22-го ноября ревакцинацию по нашей поликлинике прошли 2 683 человека. Многие выбрали отечественную вакцину QazVac. Сейчас у нас на амбулаторном лечении находятся пятеро детей и девять женщин с коронавирусом. У всех состояние стабильное. Хочу призвать всех горожан, которые не вакцинировались: не бойтесь. Вакцина - это единственный способ вернуться к прежней жизни. Вакцинация сейчас идет во всем мире. Все страны признали эффективность вакцины», - сказала С. Даирова.

Всего по области первый компонент вакцины получил 279 491 житель региона, полный курс вакцинации прошли 256 804 человека.



