+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Около 52% жителей привились против коронавируса в СКО

11 Января 2022 22:08
Поделиться:
Около 52% жителей привились против коронавируса в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области врачи призывают население пройти вакцинацию против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сколько акмолинцев получили вакцину Pfizer
Около 37 тысяч человек прошли ревакцинацию в СКО 25 иностранцев без ПЦР-справок не впустили в РК в Павлодарской области О естественном иммунитете и вакцинации – санврачи СКО

По информации пресс-службы управления здравоохранения, в наличии имеется достаточное количество доз вакцин «Cпутник V», QazVac и Vero Cell.

Заместитель главного врача 3-й городской поликлиники Петропавловска Сабира Даирова говорит, что на вакцинацию активно приходят подростки.

«У нас вакцинация детей началась 18 ноября. Хочется отметить, что подростки идут охотно. В нашей поликлинике вакцину получили 370 подростков, 6 беременных и 49 кормящих мам. Жалоб и отрицательных реакций не было. Проводится ревакцинация. С 22-го ноября ревакцинацию по нашей поликлинике прошли 2 683 человека. Многие выбрали отечественную вакцину QazVac. Сейчас у нас на амбулаторном лечении находятся пятеро детей и девять женщин с коронавирусом. У всех состояние стабильное. Хочу призвать всех горожан, которые не вакцинировались: не бойтесь. Вакцина - это единственный способ вернуться к прежней жизни. Вакцинация сейчас идет во всем мире. Все страны признали эффективность вакцины», - сказала С. Даирова.

Всего по области первый компонент вакцины получил 279 491 житель региона, полный курс вакцинации прошли 256 804 человека.



Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Сколько акмолинцев получили вакцину Pfizer
Около 37 тысяч человек прошли ревакцинацию в СКО
25 иностранцев без ПЦР-справок не впустили в РК в Павлодарской области
О естественном иммунитете и вакцинации – санврачи СКО
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора
2 Президент утвердил новый состав Правительства
3 Благодаря Елбасы в стране появилась прослойка людей богатых даже по международным меркам – Касым-Жомарт Токаев
4 Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК
5 Началось заседание Мажилиса с участием Касым-Жомарта Токаева
6 Мажилис согласовал кандидатуры членов Правительства
Читайте также
Какие штаммы коронавируса циркулируют в Алматы
Более тысячи инфекционных коек сократили в Акмолинской области
Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора
Президент утвердил новый состав Правительства
Благодаря Елбасы в стране появилась прослойка людей богатых даже по международным меркам – Касым-Жомарт Токаев
Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК
Началось заседание Мажилиса с участием Касым-Жомарта Токаева
Мажилис согласовал кандидатуры членов Правительства
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив