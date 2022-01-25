Около 5000 атыраусцев заболели коронавирусом в январе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в январе COVID-19 заразились около 5 тысяч человек. От работы по вакцинации и ревакцинации будет напрямую зависеть дальнейшее состояние эпидситуации в регионе. Об этом сообщила руководитель отдела эпидемиологического контроля и надзора управления эпидемиологического контроля города Атырау Асель Мукаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«Если в декабре прошлого года регистрировалось 30-40 больных в неделю, то сегодня вирус выявляется в сутки у 400 и более человек. Всего же в 2021 году в области коронавирусной инфекцией заразились 23 238 человек. Но только за январь 2022 года выявлено около 5 тысяч больных. Стоит отметить, что в первую неделю января COVID-19 выявили у 59 человек. Во вторую неделю – у 130, на третьей неделе заразились 1 936 человек. Статистика за последнюю неделю показывает увеличение числа заболевших на 2 448», - рассказала Асель Мукаева.

Сообщив, что в настоящее время в инфекционном отделении областной больницы проходят лечение более 200 пациентов. 76 из них - беременные женщины.