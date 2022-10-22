Около 500 врачей не хватает в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Проблему дефицита врачебных кадров подняла на встрече с населением Костанайской области министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в системе здравоохранения республики обеспеченность составляет 78 тыс. штатных единиц врачей, в том числе в Костанайской области 2,5 тыс. штатных единиц.

«Дефицит врачебных кадров в регионе составляет 474 штатные единицы.

В текущем году в регионы страны распределено 2 980 выпускников медицинских ВУЗов, в том числе в Костанайскую область – 40. В целях снижения дефицита кадров в рамках государственного образовательного заказа на подготовку специалистов для региона выделено 141 место, из которых 20 терапевтов, по 10 мест на акушер-гинекологов, анестезиологов, хирургов, врачей семейной медицины, по 7 мест на врачей скорой помощи и инфекционистов, 5 педиатров», - проинформировала министр.

А. Гиният напомнила, что в стране предусмотрены меры соцподдержки молодых специалистов, прибывших на работу в село.

В прошлом году в Костанайской области подъемные пособия получили 85 специалистов, жилье – 5 специалистов, другими мерами социальной поддержки обеспечены 44 специалиста.

Сейчас ведомством, по словам А. Гиният, отрабатывается пилотный проект с обязательной стажировкой резидентов на селе. Главой государства поручено в течение трех лет обеспечить ежегодное увеличение на 70% количества грантов на резидентуру.