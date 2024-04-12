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    14:17, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Около 500 военнослужащих отправились из Караганды в Атырау для борьбы с наводнением

    регионального командования «Орталық»
    Фото: регионального командования «Орталық»

    Карагандинские гвардейцы отправились на помощь в город Атырау. Для ликвидации последствии наводнения привлечены около 500 военнослужащих, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сегодня около 500 военнослужащих воинской части 5451 Национальной гвардии отправились на борьбу с паводками в город Атырау Западно-Казахстанской области.

    — Сводный отряд по ликвидации последствий возглавил заместитель командующего Региональным командованием «Орталық» по технике и вооружению полковник Владимир Березовиков. Военнослужащие будут принимать участие в ликвидации последствии наводнения, — сообщили в пресс-службе регионального командования «Орталық» Национальной гвардии РК

    Отметим, что сегодня в борьбе со стихией объединились все казахстанцы. Большую помощь оказывают воины Национальной гвардии, которые круглосуточно несут службу по охране общественного порядка в зонах затопления, и на данный момент для ликвидации паводков в регионах страны задействовано свыше полутора тысяч офицеров и сержантов, курсантов и солдат войск правопорядка.

    Теги:
    Атырау Регионы Казахстана Вооруженные силы Караганда Происшествия Паводки
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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