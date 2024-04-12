Около 500 военнослужащих отправились из Караганды в Атырау для борьбы с наводнением

Карагандинские гвардейцы отправились на помощь в город Атырау. Для ликвидации последствии наводнения привлечены около 500 военнослужащих, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сегодня около 500 военнослужащих воинской части 5451 Национальной гвардии отправились на борьбу с паводками в город Атырау Западно-Казахстанской области.

— Сводный отряд по ликвидации последствий возглавил заместитель командующего Региональным командованием «Орталық» по технике и вооружению полковник Владимир Березовиков. Военнослужащие будут принимать участие в ликвидации последствии наводнения, — сообщили в пресс-службе регионального командования «Орталық» Национальной гвардии РК

Отметим, что сегодня в борьбе со стихией объединились все казахстанцы. Большую помощь оказывают воины Национальной гвардии, которые круглосуточно несут службу по охране общественного порядка в зонах затопления, и на данный момент для ликвидации паводков в регионах страны задействовано свыше полутора тысяч офицеров и сержантов, курсантов и солдат войск правопорядка.