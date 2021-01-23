Около 500 тысяч казахстанцев могут стать участниками всеобщего декларирования в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году участниками всеобщего декларирования могут стать около полумиллиона казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Отметим, что в 2025 году отчитываться о размере своих доходов будет всё население страны.

С текущего года в Казахстане вводится поэтапное всеобщее декларирование доходов и имущества населения. Граждане страны должны будут предоставлять информацию об активах и обязательствах, в которой необходимо указать то имущество, которое находится у них на правах собственности, в том числе квартиры, машины, вклады в банках.

Цель перехода к всеобщему декларированию — создание системы эффективного контроля доходов и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями. В международной практике декларирование доходов и имущества физических лиц применяется во многих странах мира (США, Канада, Германия, Франция, Швеция и др.).

По более ранним планам всеобщее декларирование должно было начаться ещё в 2017 году, но в итоге его перенесли на 2021 год.