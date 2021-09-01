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    12:50, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Около 500 школ начали новый учебный год в традиционном формате в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В 489 школах Карагандинской области новый учебный год начался в традиционном формате. За парты сели 209 тысяч школьников. Женис Касымбек поздравил школьников с Днём знаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С Днём знаний учащихся поздравил глава региона Женис Касымбек. Он посетил в областном центре пришахтинскую школу-центр дополнительного образования №51.

    «Сегодня в области более 20 тысяч первоклассников пошли в школу. Желаю всем учащимся успеха. Полтора года мы живём и работаем в условиях карантина. Все соскучились по школам. Огромное спасибо нашим педагогам. Несмотря на сложную обстановку, они дают детям качественные знания», – сказал Женис Касымбек.

    Аким области вручил первоклассникам их первые книги – «Әліппе» и «Букварь».

    В 51-й школе, помимо обучения по программе, действуют бесплатные кружки по 12 направлениям. По словам директора Орикбая Аринова, в них занимаются учащиеся и из соседних школ – более 500 детей и подростков.

    Кроме того, школа инклюзивная, обеспечены все условия для учащихся с особыми потребностями. На пришкольном дворе создали первый в области сенсорный сад.

    «Мы использовали природные материалы – песок, камешки, шишки и другое. Сенсорный сад развивает восприятие детей и мелкую моторику. Это мощнейший инструмент экотерапии. Кроме того, яркие цвета вызывают положительные эмоции, развивается эстетический вкус у детей», – отметила инициатор проекта, учитель биологии Саида Шералиева.

    На создание сада государственных денег не понадобилось. Идею вместе воплотили педагоги, дети и родители.


    Теги:
    Образование Карагандинская область Общество
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