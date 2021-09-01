Около 500 школ начали новый учебный год в традиционном формате в Карагандинской области
С Днём знаний учащихся поздравил глава региона Женис Касымбек. Он посетил в областном центре пришахтинскую школу-центр дополнительного образования №51.
«Сегодня в области более 20 тысяч первоклассников пошли в школу. Желаю всем учащимся успеха. Полтора года мы живём и работаем в условиях карантина. Все соскучились по школам. Огромное спасибо нашим педагогам. Несмотря на сложную обстановку, они дают детям качественные знания», – сказал Женис Касымбек.
Аким области вручил первоклассникам их первые книги – «Әліппе» и «Букварь».
В 51-й школе, помимо обучения по программе, действуют бесплатные кружки по 12 направлениям. По словам директора Орикбая Аринова, в них занимаются учащиеся и из соседних школ – более 500 детей и подростков.
Кроме того, школа инклюзивная, обеспечены все условия для учащихся с особыми потребностями. На пришкольном дворе создали первый в области сенсорный сад.
«Мы использовали природные материалы – песок, камешки, шишки и другое. Сенсорный сад развивает восприятие детей и мелкую моторику. Это мощнейший инструмент экотерапии. Кроме того, яркие цвета вызывают положительные эмоции, развивается эстетический вкус у детей», – отметила инициатор проекта, учитель биологии Саида Шералиева.
На создание сада государственных денег не понадобилось. Идею вместе воплотили педагоги, дети и родители.