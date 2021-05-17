Около 500 школ на предмет безопасности проверили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области полицейские проводят проверки учебных заведений на безопасность. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции региона, министр внутренних дел поручил обследовать все образовательные учреждения на оснащенность системами видеонаблюдения, средствами оповещения персонала и посетителей, тревожными кнопками, охранной сигнализацией и физической охраной. В Костанайской области такие проверки были начаты с 14 мая.

«Созданы специальные группы из числа сотрудников ювенальной полиции и представителей местных исполнительных органов. С 14 по 17 мая проверено 489 общеобразовательных школ области, в которых обучается более 108 тысяч учеников, - сообщили в полиции. — В школах области установлено 8939 камер видеонаблюдения, это составляет 100% охват. Также действуют более 80 тревожных кнопок».

Вместе с тем, физической охраной пользуется одна школа города Костаная, а также услуги специализированной охраны используют 6 школ города Лисаковска и 8 школ в городе Житикаре.

Проверки, как отмечают в ведомстве, будут продолжены.