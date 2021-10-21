Около 500 семей получают помощь от волонтеров в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Волонтеры Молодежного ресурсного центра Караганды поддерживают 480 семей, а это 1 153 человека. Этим людям помогают на постоянной основе. Большинство из них – пенсионеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 2020 года городским ресурсным центром реализуется проект Jastar birge. Его цель – развитие и популяризация волонтёрской деятельности среди молодежи.

«В настоящее время в нашем городе действуют 42 волонтерские организации. В основном это студенты, но есть и школьники, и взрослые люди. Добрые дела мы можем совершать благодаря спонсорской поддержке предпринимателей. Казалось бы, пандемия пошла на убыль, а работы меньше не становится. Волонтеры все так же помогают тем, кто в этом действительно нуждается, – одиноким пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, малообеспеченным и многодетным семьям», – говорит руководитель Молодёжного ресурсного центра города Караганды Сымбат Аубакирова.

В центре множество проектов и постоянных акций. В рамках проекта «Ардағым – Ардагерім» добровольцы помогают одиноко проживающим пенсионерам и ветеранам ВОВ и труда. Они убирают дома, ходят за продуктами и в аптеку, сопровождают в поликлиники, банки и на почту.

Ежемесячно волонтеры развозят продуктовые корзины с товарами первой необходимости. Их получают многодетные и малообеспеченные семьи, люди с ограниченными возможностями и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Каждый месяц добровольцы посещают 20 новых семей. Акция рассчитана на полгода.

Проводят волонтеры и разъяснительную работу среди населения о коронавирусе. Раздают информационные буклеты и медицинские маски.

Участвуют в субботниках и совместных мероприятиях с работниками полиции по профилактике употребления молодежью наркотических и психотропных веществ.

Волонтером может стать любой карагандинец, которому исполнилось 14 лет. В центре новички проходят бесплатное обучение. Постигают законы и этику поведения. Своим опытом с ними делятся руководители национальной волонтёрской сети. Здесь же они получают опыт оказания первой медпомощи и навыки помощи при ЧС.

Жанарай Санакбай стала волонтером по призванию в 2019 году. Девушка всегда хотела помогать другим и чувствовать свою нужность. Сегодня она руководитель волонтерского корпуса VolteQ.

«Сейчас мы работаем по проекту Jastar birge. Каждый месяц доставляем продукты малоимущим семьям. Ездим в совместные рейды с управлением полиции по закрашиванию рекламы наркотических веществ. Помогаем пожилым людям в быту. Я стала волонтером, потому что вижу отдачу. Радостные лица людей, которым помогаешь. Особенно люблю работать с многодетными семьями. Детские эмоции, веселье и смех ничем не заменишь. Я учусь на медсестру, но уже решила, что и дальше буду развиваться именно в волонтерской сфере», – рассказывает Жанарай Санакбай.

Четыре месяца назад телефоном волонтеров с пенсионеркой Валентиной Красновой поделилась знакомая. 76-летняя женщина как раз сильно болела, ей нужна была помощь по дому. Так как у Валентины Красновой двое сыновей, один из которых живёт в Караганде, соцработник ей не положен.

«А ведь сын тоже болеет, у него сахарный диабет. У снохи мама серьезно больна. И ни к кому не обратишься. Спасибо волонтёрам! Ребята приходили ко мне уже пять или шесть раз. Ходили несколько раз в магазин. Убирали дома, даже шторы помогли снять, а потом пришли и повесили. Дома чисто, а что еще надо. Волонтерское движение очень необходимо. Многим пенсионерам некуда идти за простой, казалось бы, помощью. Сейчас уже чувствую себя хорошо, за помощью постараюсь пока не обращаться – она нужнее другим», – делится пенсионерка.