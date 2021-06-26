РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:14, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Около 500 объектов работают в рамках проекта Ashyq в Костанайской области

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Проект «Ashyq» на всей территории Костанайской области начал работать с 26 апреля текущего года. На сегодняшний день в Костанайской области из 481 объекта, подключенных к проекту, 419 являются участниками, а 62 объекта работают в тестовом режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля РК.

    Мониторинговыми группами региона проведено 127 рейдов по соблюдению ограничительных мер, проверкой были охвачены 268 объектов (участников проекта «Ashyq»).

    В ходе работы мониторинговых групп выявлено 4 объекта, нарушившие карантинные требования. К административной ответственности привлечены 3 физических лица, привязанных к объектам (участники «Ashyq»), 1 субъект предпринимательства (индивидуальный предприниматель). Нарушителям наложен штраф на общую сумму 466 720 тенге.

    С 26 апреля в рамках проекта «Ashyq» в Костанайской области было выявлено 9 лиц с «красным» и 7 лиц с «желтым» статусами. 3 человека привлечены к административной ответственности и им назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 131 265 тенге.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Костанайская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:25
    Золотую медаль Азиады завоевали казахстанские гребцы
    Сегодня, 10:21
    26 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Мангистауской области
    Сегодня, 10:03
    Казахстан завоевал два «серебра» Азиатских игр в гребле на байдарках и каноэ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!