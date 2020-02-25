Около 500 негативов с видами города обнаружили на чердаке в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Краеведы Семея обнаружили на чердаке одного из старинных домов около 500 уникальных негативов, на которых запечатлены виды города 50-х годов прошлого столетия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель краеведческого общества «Приртышье» Марат Сасанов рассказал, что два месяца назад его заинтересовал старый дом в исторической части города, который на днях хотели снести. Краеведу удалось обследовать чердак, где он обнаружил негативы. Фотопленки были аккуратно сложены в коробочку и там же рядом находился фотоаппарат марки «Зоркий».

Однако проявить снимки сразу не удалось. Дело в том, что в городе не сохранилось ни одного оборудования, чтобы их можно было напечатать. Проявить негативы удалось благодаря сканеру, где имелась подобная функция. Но фотографии получились не четкие, признался фотограф и член краеведческого общества Адрей Куряшкин.

«Определить их дату удалось по коробочкам с фотопленкой, где написано, что их нужно обработать до 1956 года, на другой до 1957 года. Получается, что фотографии были сделаны с 1955 по 1960 годы», - отметил А. Куряшкин.

На одном из снимков краеведы обнаружили и самого фотографа. Им оказался 16-летний подросток. Однако выяснить его имя и фамилию пока не удалось, отмечают в краеведческом обществе. Отметим, что на фотографиях можно увидеть последний звонок в одной из школ города, а также загородный лагерь, где на летних каникулах отдыхал юный фотограф.

«Нам повезло, что фотограф был патриотом своего города и фотографировал не только свою компанию друзей, но много снимал виды города. Если внимательно их посмотреть, то там можно увидеть здания, которых уже нет. Можно увидеть музей Абая и рядом до сих пор стоят деревянные дома, которые еще не успели снести, а сейчас там стоят пятиэтажные дома. Еще меня поразил снимок с паводком. Мост на остров практически не виден, так много было воды в тот период. На некоторых снимках мы еще не смогли определить местность, данная работа у нас еще впереди», - рассказал Марат Сасанов.

Кроме того, среди снимков есть и виды города Усть-Каменогорска. Все найденные негативы краеведческое общество «Приртышье» в торжественной обстановке передало в государственный архив города Семея.