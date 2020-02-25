+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 2 °С
USD 376.72 EUR 408.67
RUB 5.76 CNY 53.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Около 500 негативов  с видами города обнаружили на чердаке в Семее

25 Февраля 2020 23:00
Поделиться:
Около 500 негативов  с видами города обнаружили на чердаке в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Краеведы Семея обнаружили на чердаке одного из старинных домов около 500 уникальных негативов, на которых запечатлены виды города 50-х годов прошлого столетия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Скелет ихтиозавра передали краеведческому музею Актау

Председатель краеведческого общества «Приртышье» Марат Сасанов рассказал, что два месяца назад его заинтересовал старый дом в исторической части города, который на днях хотели снести. Краеведу удалось обследовать чердак, где он обнаружил негативы. Фотопленки были аккуратно сложены в коробочку и там же рядом находился фотоаппарат марки «Зоркий».

Однако проявить снимки сразу не удалось. Дело в том, что в городе не сохранилось ни одного оборудования, чтобы их можно было напечатать. Проявить негативы удалось благодаря сканеру, где имелась подобная функция. Но фотографии получились не четкие, признался фотограф и член краеведческого общества Адрей Куряшкин.

«Определить их дату удалось по коробочкам с фотопленкой, где написано, что их нужно обработать до 1956 года, на другой до 1957 года. Получается, что фотографии были сделаны с 1955 по 1960 годы», - отметил А. Куряшкин.

На одном из снимков краеведы обнаружили и самого фотографа. Им оказался 16-летний подросток. Однако выяснить его имя и фамилию пока не удалось, отмечают в краеведческом обществе. Отметим, что на фотографиях можно увидеть последний звонок в одной из школ города, а также загородный лагерь, где на летних каникулах отдыхал юный фотограф.

«Нам повезло, что фотограф был патриотом своего города и фотографировал не только свою компанию друзей, но много снимал виды города. Если внимательно их посмотреть, то там можно увидеть здания, которых уже нет. Можно увидеть музей Абая и рядом до сих пор стоят деревянные дома, которые еще не успели снести, а сейчас там стоят пятиэтажные дома. Еще меня поразил снимок с паводком. Мост на остров практически не виден, так много было воды в тот период. На некоторых снимках мы еще не смогли определить местность, данная работа у нас еще впереди», - рассказал Марат Сасанов.

Кроме того, среди снимков есть и виды города Усть-Каменогорска. Все найденные негативы краеведческое общество «Приртышье» в торжественной обстановке передало в государственный архив города Семея.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, История Казахстана,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив