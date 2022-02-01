Около 500 нарушений ПДД выявили за сутки в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С 30 января по 5 февраля на территории Атырауской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В первый день мероприятия в области выявлено 479 нарушений правил дорожного движения. Из них: 31 нарушение правил маневрирования водителями транспорта, 41 факт использования водителем телефона при управлении транспортным средством, 63 автомобиля превышали скорость, 69 человек не были пристегнуты ремнями безопасности. Трое водителей создали аварийные ситуации при движении, 14 - управляли транспортным средством, не имея прав или нужной для автомобиля категории. Зафиксировано 48 случаев невыполнения пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения.

Также к ответственности привлечены четыре водителя, управлявшие автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

На спецстоянку было припарковано 13 автомобилей»,- рассказали в пресс-службе ДП региона.

Оперативно-профилактическое мероприятие продолжается.