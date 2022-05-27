27 Мая 2022 16:01

Около 500 млрд тенге предусмотрено на строительство сетей водоснабжения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения из республиканского бюджета предусмотрено 221,6 млрд тенге. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2022 года планируется обеспечить услугами водоснабжения 98,5% городского и 94,7% сельского населения. В соответствии с Национальным проектом «Сильные регионы - драйвер развития страны» на конец 2025 года 100% населения страны будет обеспечено доступом к услугам водоснабжения и водоотведения», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

В этих целях, по его словам, из республиканского бюджета предусматривается выделение 498 млрд тенге.

«На сегодня эксплуатирующие организации, оснащенные специализированной техникой и специалистами, имеются в каждом районе и находятся в ведении акиматов областей. Кроме того, в республиканской собственности имеются групповые водопроводы, которые эксплуатируются двумя предприятиями, имеющими филиалы в каждой области. В целях удешевления стоимости услуг по подаче питьевой воды Правительством осуществляется государственная поддержка в виде субсидирования», - добавил Премьер.

