Около 500 млн тенге задолжали костанайцы по административным штрафам

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - За 9 месяцев 2020 года более 160 миллионов тенге уже взыскано в доход государства судебными исполнители Костанайской области. На сегодня остаток около 500 миллионов тенге. В производстве судебных исполнителей находятся около 30 000 производств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную палату ЧСИ.

Частные судебные исполнители Костанайской области подводят итоги уходящего года. Несмотря на то, что в течение нескольких месяцев действовали карантинные ограничения, жители региона накопили долги по административным штрафам. У кого-то задолженности висят еще с прошлых лет.

«Убедительно просим костанайцев до конца года, проверив себя в реестре должников на сайте aisoip.adilet.gov.kz, ликвидировать все имеющиеся задолженности. Помните, за каждый несвоевременно уплаченный штраф следуют санкции - 25% от суммы долга «, - призвала руководитель Региональной палаты ЧСИ по Костанайской области Несибели Басенова.



