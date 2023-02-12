Около 500 млн тенге выделят на скрининги сельчан в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области на скрининги сельского населения в этом году будет направлено 478 миллионов тенге. Из них более 135,5 млн тенге из ГОБМП и 342,7 млн из пакета ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Медицинские скрининги сельчан входят в перечень обязательных профилактических осмотров в Казахстане. С осени прошлого года их проходят жители сельской местности с 18 лет. Также проводятся осмотры на выявление заболеваний желудочно-кишечного тракта и предстательной железы.

К примеру, в Бухар-Жырауском районе в минувшем году скрининги прошли почти 6,5 тысяч жителей. У 37 из них в возрастной группе от 18 до 29 лет выявили болезни желудочно-кишечного тракта. Всего в этой категории обследовали 2,8 тысячи граждан. В возрастной группе от 30 до 44 лет профилактические осмотры и обследования прошли 845 человек. У 45 из них выявили заболевания желудочно-кишечного тракта и почек. В группах 45–65 лет и 66–70 почти 60 человек с заболеваниями ЖКТ и предстательной железы. Они были направлены на второй этап скрининга – к узким специалистам для дообследования и лечения.

В этом году в Бухар-Жырауском районе скрининги пройдут около 9 тысяч человек. Они будут сдавать анализ крови и мочи, биохимический анализ, анализ крови на ПСА (метод выявления рака предстательной железы), пройдут ФГДС, маммографию, флюорографию.

«Скрининг охватывает сельчан с 18 лет, раньше он был с 30 лет. Часть скрининга финансируется из пакета гарантированного объема бесплатной медпомощи. Это значит, что мы можем охватить и незастрахованное население. Финансируется этот вид скрининга отдельно. Все это позволяет нам выявлять заболевания на ранних стадиях, вовремя лечить», – сказал директор Центральной больницы Бухар-Жырауского района Арман Байсултан.