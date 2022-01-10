Около 500 костанайских детей занимаются национальными видами спорта

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов посетил ипподром «Арғымақ» и «Қазақ тұлпары» в селе Заречное Костанайского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящее время в детско-юношеской спортивной школе национальных видов спорта занимаются 495 спортсменов, в том числе 167 учащихся из города Костаная, 103 учащихся из города Тобыла и 195 учащихся из села Заречное.

«Здесь планируется строительство нового манежа общей площадью 2 210 квадратных метров, до конца этого года планируется ввести объект в эксплуатацию. Строительство манежа в дальнейшем позволит проводить занятия не только для спортсменов, занимающихся национальными конными видами спорта и для реабилитации детей с инвалидностью», - сообщил Архимед Мухамбетов.

Отмечается, что на ипподроме «Арғымақ» часто проводятся массовые мероприятия, где принимают участие спортсмены со всей республики. Костанайские спортсмены регулярно участвуют в чемпионатах Республики Казахстан по национальным видам конного спорта.

«Также в ходе поездки посетил ТОО «Қазақ тұлпары», который находится в с.Заречное. Руководство предприятия обратилось с просьбой о приобретение племенных конематок костанайской породы. Для восстановления, сохранения и дальнейшего совершенствования отечественной породы лошадей на базе данного конного завода принято решение приобрести конематок костанайской породы», - добавил аким области.

По итогам поездки А. Мухамбетов поручил акиму Костанайского района и руководителю областного управления строительства подготовить все необходимые документы для реализации данных проектов.