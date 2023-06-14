Около 500 иностранцев наказали за нарушение законодательства в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Около 500 иностранцев наказали за нарушение миграционного законодательства в области Жетысу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«С начала года по линии миграционного законодательства в регионе привлекли к ответственности 2151 человека. Из общего числа нарушителей 463 иностранных гражданина и 1688 казахстанцев. В этом году на территорию области по нашим данным въехали 4213 иностранцев, которые были зарегистрированы в подразделениях миграционной службы. Из них жители дальнего зарубежья – 318, из стран СНГ – 3895. В основном регион посетили граждан Узбекистана, количество которых составило 3354 человека, а также граждане России – 375. Кроме того, 248 иностранцев, в основном граждане КНР, продлили визы на законных основаниях и зарегистрировались на территории области посредством регистрации и уведомления», – сообщил глава миграционной полиции региона Ерлан Раимбеков.

В своем выступлении перед представителями массмедиа начальник миграционной службы также озвучил результаты полицейских отработок «Мигрант» и «Нелегал».

«Нарушения по линии миграции выявляются в основном в ходе целенаправленных отработок. При их проведении внимание акцентируется на рынках, строительных и других объектах, где часто используется иностранная рабочая сила. Проверяется временное место проживание иностранных граждан, учет, цель визита и т.д. То есть посетили регион в качестве туристов или же трудовых мигрантов либо по другим обстоятельствам. Нарушения миграционного законодательства выявляются также среди соотечественников», – дополнили в полиции.