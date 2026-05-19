Около 500 га неиспользуемой пашни вернули государству в Костанайской области

Нарушение земельного законодательства выявила прокуратура Камыстинского района. Установлено, что крестьянское хозяйство длительное время не использовало по целевому назначению земельный участок площадью 455 га, расположенный в Аралкольском сельском округе.

Земля предназначалась для посева сельскохозяйственных культур, однако пашня не обрабатывалась.

В прокуратуре напомнили, что согласно Земельному кодексу РК, неиспользованием земельного участка, предоставленного для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства, признается в том числе непроведение работ по обработке пашни под посевы.

По акту прокурорского надзора нарушения устранены. Решением Камыстинского районного суда земельный участок кадастровой стоимостью 10 млн тенге принудительно изъят в государственную собственность.

Возвращенная земля включена в специальный земельный фонд района. В дальнейшем участок будет перераспределен гражданам для ведения крестьянского или фермерского хозяйства в соответствии с земельным законодательством.

Ранее сообщалось о том, что неиспользуемые сельхозугодья на 17,7 млн тенге вернули государству в ВКО.