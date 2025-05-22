Около 500 деревьев высохли в Шымкенте

Восточный платан или чинар — одно из самых выносливых деревьев, устойчивых к загрязнению воздуха и городской задымленности. Благодаря этим качествам платаны часто используют для озеленения мегаполисов. Их мощные стволы и раскидистые кроны создают комфортную микросреду, необходимую в жарком южном климате.

Однако в Шымкенте эти «долгожители» не выдержали и года. Вместо зеленых насаждений — сухие стволы и жухлые листья. В микрорайоне Катын Копыр, в сторону Туркестанской трассы, погибло около 500 саженцев.

Фото: Kazinform

В управлении развития комфортной городской среды заверяют, что это — часть естественного процесса адаптации растений. Подрядчики обязаны бесплатно заменить погибшие саженцы. Бюджетные деньги тратить повторно не планируют.

— Мы ведем мониторинг состояния зеленых насаждений. Сейчас принимаем дополнительные меры по уходу. Если они окажутся неэффективными, деревья будут заменены в рамках гарантийных обязательств. Речь идет примерно о 5% от всех 9 тысяч саженцев, — пояснили в управлении.

На благоустройство улицы аль-Фараби в прошлом году было выделено более одного миллиарда тенге. Деньги направили на комплексное озеленение и инфраструктурные работы: высадку деревьев и кустарников, устройство газонов, установку системы автоматического полива и бурение скважин для водоснабжения.

Фото: Kazinform

Похожая история произошла и в 2023 году. В микрорайоне Шымсити засохли почти 4 тысячи молодых деревьев.

Ранее журналисты агентства Kazinform, изучая проблемы с приживаемостью саженцев в Кызылординской области, обратились за комментариями к специалистам — ученым и садоводам.