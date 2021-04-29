Около 500 человек получили вакцину QazVac в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается вакцинация населения против коронавируса. 26 апреля в регион поступила казахстанская вакцина QazVac, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов сообщил, что вакцину отечественного производства получили 463 человека. Все находятся под наблюдением медицинских работников. Пока никаких осложнений не наблюдается.

«Вакцина QazVac, как и российская «Спутник V», двухкомпонентная. Прошла все этапы тестирования и проверок, допущена к использованию. Все, кто получил первый компонент вакцины, через 21 день пройдут второй этап. Ориентировочно 30 апреля ожидаем третью вакцину Sinovac», - сказал К. Кусемисов.

Всего регион получил 65,2 тысячи доз вакцин «Спутник V» и 2 тысячи вакцины QazVac. С февраля в регионе привили первым компонентом 24 705 человек, полный курс прошли 6 796 североказахстанцев.

«Имеются ожидаемые реакции в виде слабости, недомогания, незначительного повышения температуры. Появляются они как иммунный ответ на вакцину. Было одно осложнение. Но его следует относить к постинъекционным. Все видели в социальных сетях, думаю. У девушки была межмышечная гематома. Это является одним из допустимых осложнений после любой инъекции. Игла попала в сосуд. Гематому впоследствии вскрыли. Произвели бакпосев из раны. Результат отрицательный. Рана была негнойной», - прокомментировал К. Кусемисов.

Он подчеркнул, что опыт вакцинации против коронавируса у региона уже есть, опасаться не следует.

«Приглашаю всех получить вакцину. Будем совместно вырабатывать коллективный иммунитет», - добавил К. Кусемисов.

Напомним, 26 января 2021 года для обеспечения массовой вакцинации населения на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности выпущена первая партия казахстанской вакцины против COVID-19 QazCovid-in (QAZVAC). 26 апреля первая партия казахстанской вакцины QAZVAC отгружена в регионы.