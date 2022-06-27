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Около 500 человек получили ранения при обрушении трибун на фестивале корриды в Колумбии
27 Июня 2022 13:13

Около 500 человек получили ранения при обрушении трибун на фестивале корриды в Колумбии

ЭЛЬ-ЭСПИНАЛЬ. КАЗИНФОРМ – Еще четыре человека погибли при обрушении переполненных трибун во время фестиваля корриды в Колумбии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание The Sun.

Трехъярусный деревянный каркас смотровой площадки обвалился на импровизированном стадионе в городе Эль-Эспиналь, расположенном в 146 км к юго-западу от столицы Боготы.

Подтверждена гибель четырех человек: мужчины, двух женщин и ребенка. Девять посетителей фестиваля пострадали от атаки быков, после того, как они упали на арену с животными.

Спасательные службы немедленно приступили к спасению пострадавших из-под обломков, эвакуации раненых и оказания им первой медицинской помощи. Люди с тяжелыми травмами направлены в больницу Сан-Рафаэль.

Новый Президент Колумбии Густаво Петро призвал мэров не разрешать больше шоу с боями людей или животных. Он отметил, что подобный несчастный случай уже происходил ранее в городе Синселехо.

Официальные лица выясняют причину инцидента.

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