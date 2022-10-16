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Около 500 человек погибли из-за наводнения в Нигерии
16 Октября 2022, 12:49

Около 500 человек погибли из-за наводнения в Нигерии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала сезона дождей за последние месяцы в Нигерии в результате наводнений погибли около 500 человек, 1,5 млн граждан покинули свои дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

Разрушены свыше 45 тысяч жилых домов, более 70 тысяч га сельхозугодий уничтожены.

Из-за поврежденных дорог и инфраструктуры по всей стране наблюдается нехватка топлива, на АЗС в Абудже выстроились очереди. Последствия экстремальных наводнений затронули почти все регионы, населению угрожает продовольственный кризис.

Нынешние наводнения стали самыми разрушительными за последние 10 лет. Причиной наводнений стали проливные дожди. Согласно метеопрогнозам, обильные осадки не прекратятся до конца ноября.

Ранее сообщалось о наводнениях в Австралии. Сотни домов затоплены в пригороде Мельбурна штата Виктория на юго-востоке страны.


Фото: Fatai Campbell/Copyright 2022 The AP.

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