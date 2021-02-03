Около 500 человек эвакуировали из-за сообщения о бомбе в институте МВД в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Юридический институт МВД эвакуировали из-за сообщения о бомбе в Актобе, сообщает Polisia.kz.

Сегодня на электронный адрес Актюбинского юридического института МВД РК им. М. Букенбаева поступило сообщение о том, что в здании института заложены взрывные устройства и требование перевести 1,3 миллиона рублей на карту одного из банков РФ.

На место незамедлительно выехали все экстренные службы, организована эвакуация учащихся, преподавательского состава и вольнонаемного состава. Всего эвакуировано 474 человека. Саперами спецподразделения проведена проверка всего здания на предмет выявления взрывных устройств. Взрывных устройств не обнаружено.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Департаментом полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого лица.