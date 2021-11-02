Около 500 чатов создали столичные полицейские для реагирования на запросы граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане участковыми инспекторами полиции совместно с председателями обслуживающих организаций создан 491 общедомовой чат посредством WhatsApp, Telegram. Об этом рассказал начальник отдела местной полицейской службы управления полиции Байконырского района столицы Кайрат Туляпов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках концепции «слышащего государства» участковыми инспекторами полиции совместно с председателями обслуживающих организаций создан 491 общедомовой чат посредством WhatsApp, Telegram, включающий 50 694 жителей. С помощью своевременного сообщения о правонарушениях представителями КСК и непосредственно соседями в чаты участковыми инспекторами полиции незамедлительно пресекаются правонарушения и преступления на обслуживаемом участке», - рассказал на брифинге начальник отдела местной полицейской службы.

По результатам ежедневного мониторинга, участковыми инспекторами полиции с начала года предотвращено более 1000 административных правонарушений, 1050 лицам оказана правовая помощь, в Центр медико-социальной реабилитации помещены 20 лиц, задержаны лица за незаконное обращение с наркотическими средствами.

Кайрат Туляпов добавил, что не менее одного раза в квартал участковыми инспекторами проводятся отчетные встречи с населением. Так, с начала года проведено 202 отчетных встреч перед населением с привлечением районных акиматов, КСК, общественности.