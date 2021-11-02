Около 500 чатов создали столичные полицейские для реагирования на запросы граждан
«В рамках концепции «слышащего государства» участковыми инспекторами полиции совместно с председателями обслуживающих организаций создан 491 общедомовой чат посредством WhatsApp, Telegram, включающий 50 694 жителей. С помощью своевременного сообщения о правонарушениях представителями КСК и непосредственно соседями в чаты участковыми инспекторами полиции незамедлительно пресекаются правонарушения и преступления на обслуживаемом участке», - рассказал на брифинге начальник отдела местной полицейской службы.
По результатам ежедневного мониторинга, участковыми инспекторами полиции с начала года предотвращено более 1000 административных правонарушений, 1050 лицам оказана правовая помощь, в Центр медико-социальной реабилитации помещены 20 лиц, задержаны лица за незаконное обращение с наркотическими средствами.
Кайрат Туляпов добавил, что не менее одного раза в квартал участковыми инспекторами проводятся отчетные встречи с населением. Так, с начала года проведено 202 отчетных встреч перед населением с привлечением районных акиматов, КСК, общественности.