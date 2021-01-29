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    20:12, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Около 500 булок хлеба пекут ежедневно в одной из колоний в ВКО

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В одной из колонии в Восточно-Казахстанской области осужденные ежедневно пекут около 500 булок хлеба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе ДУИС по ВКО сообщили, что в учреждении ОВ-156/15 оборудована собственная хлебопекарня, которая позволяет обеспечивать осужденных свежим хлебом. На производственном участке трудоустроены 9 осужденных, все они прошли обучение по специальности «повар» со знанием основ пекарского дела. Все осужденные работают в две смены.

    «Всем людям необходим хлеб, значит, данное дело является плодотворным для меня. Я узнал секреты выпечки хлеба. Например, сколько буханок можно получить из одного мешка муки и сколько необходимо дополнительных компонентов воды, дрожжей и соли. Здесь у меня стабильная зарплата. Благодаря моей работе в пекарне, помогаю семье, родителям», - говорит один из трудоустроенных осужденных.


    В пекарне имеется оборудование - тестомес, печи и пекарские шкафы. Пекарня позволяет в полном объеме обеспечивать продукцией не только столовую учреждения, но и колонию ОВ-156/16 в Семее. Ежедневно осужденными выпекается около 500 буханок хлеба, из них 240 булок пекут для колонии-поселения, который соответствует всем нормам и требованиям.

    «Основной целью развития производства является развитие трудовых навыков осужденных, необходимых им для последующей скорейшей адаптации в обществе после освобождения», - добавил начальник учреждения Роллан Жумажанов.


    Теги:
    Пенитенциарная система Восточно-Казахстанская область
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