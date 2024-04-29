Около 500 безработных обучат на курсах в Карагандинской области

В Карагандинской области в организациях образования и учебных центрах стартовала программа по краткосрочному профессиональному обучению безработных. Новые специальности должны получить 250 человек. Всего же в этом году запланировано обучить на краткосрочных курсах 481 жителя региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

В этот раз обучение проводится по следующим специальностям: повар, парикмахер, швея, швея-закройщик, слесарь-ремонтник, бухгалтер-кассир, сборщик, электрогазосварщик, оператор 1С, программист, мастер маникюра и др. Все они сформированы из заказа работодателей.

Более востребованными оказались специальности мастера маникюра и парикмахера. Далее по популярности идут повара, затем веб-мастера и веб-дизайнеры. Менее всего желающих обучиться мастерству наладчика полиграфического оборудования и искусству переплёта.

Продолжительность профессионального обучения составляет от 3 до 6 месяцев, исходя из особенностей квалификации. Студенту полагается стипендия – 32 681 тенге в месяц, компенсация проезда – 4 МРП (14 768 тенге), а также проживания – 10 МРП (36 920 тенге). За счёт государства обучающийся на краткосрочных профессиональных курсах проходит и медосмотр – 2 МРП (7384 тенге).

После окончания краткосрочных курсов участник госпрограммы будет трудоустроен на постоянное рабочее место.

В карьерных центрах городов и районов Карагандинской области продолжается приём заявок на краткосрочные курсы.