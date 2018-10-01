Около 500 атлетов приняли участие в Race Nation Burabay - 2018

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области стартовал первый этап экстремальных соревнований «Race Nation Burabay - 2018», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области.

На территории республиканской лыжной базы в городе Щучинске стартовал первый отборочный этап главной гонки с препятствиями Race Nation Kazakhstan. Уникальная гонка на силовую выносливость собрала порядка полтысячи атлетов со всех уголков Казахстана, а также Украины, Беларуси, Кыргызстана и России. Забег, протяженностью 5 км с 17 искусственными препятствиями, впервые проводится в курортной зоне благодаря поддержке акимата Акмолинской области.

Глава региона Малик Мурзалин поприветствовал участников соревнований и дал старт забегу с препятствиями Race Nation Burabay - 2018.

«Огромное количество участников сегодняшних соревнований, полные воли и стремления победить, собрались на этой стартовой линии впервые. Желаю всем вам с успехом пройти дистанцию и препятствия, проявив все свои лучшие качества и силу волю. Надеюсь, отныне наша курортная зона станет не только туристическим центром, но и символом здорового образа жизни», - сказал М. Мурзалин.

Рукоходы, грязевые ванны, стены и рампы, перенос тяжестей и колючая проволока заставляли работать участников гонок на пределе возможностей.







«В отличие от любого другого марафона или забега с препятствиями Race Nation Burabay-2018 обладает препятствиями высочайшего класса и проводится по стандартам мирового уровня. Природные условия как никогда созданы для забега. Уверен, участники получат новый опыт и массу впечатлений», - сказал спортивный директор соревнований Тимур Артюхин.

Стоит отметить, что добиться этого организаторам удалось. Пройдя сложнейшие испытания, вымотанные, с головы до пят испачканные грязью, преодолев последний барьер перед финишем и переступив заветную черту, они с неподдельной улыбкой поднимали руки в знак того, что сделали, смогли, доказали.

«Я впервые принимаю участие в подобных соревнованиях, чувства невероятные. Обидно немного, что шёл в беге вторым, но на последних этапах немного не повезло. Но не страшно, я испытал свои силы в непривычных, экстремальных условиях. Теперь знаю, что могу преодолеть все! Я уверен, что стану постоянным участником забегов», - еще не успев перевести дыхание, сказал Вячеслав Руднев из Кокшетау.





Старты Race Nation Burabay-2018 проходили в категориях: OPEN, TEAM, ELITE. Участниками последнего стали наиболее подготовленные атлеты: профессиональные спортсмены. Забег OPEN выбирали те, кто обладал средним и начальным уровнем подготовки. Предусматривалось и командное участие в соревнованиях - забег в формате TEAM.

Преодоление сложнейших испытаний, как и в любых спортивных баталиях, самым сильным и стойким приносит победные лавры. В этот раз их обладателями стали сразу четыре представителя Акмолинской области. Это Анастасия Астафьева из Кокшетау, ставшая третьей в личном зачёте среди женщин, и Анна Мельник из Щучинска - победительница забега. Вторую строчку заняла Наталья Черных из города Костанай.

Среди мужчин вторую и третью ступень пьедестала заняли щучане Дмитрий Коломеец и Степан Кинев. Лучшим стал представитель СКО Ризат Шауалиев. Лидеры гонок получили денежные призы в размере 150 тысяч тенге и возможность бесплатного участия в Race Nation Kazakhstan - 2019. Надо отметить, общий призовой фонд соревнований в Щучинске составил 1,3 млн. тенге.





«Мы хотим сделать эти соревнования регулярными, проводить их зимой, весной и осенью. К примеру, зимой соревнования будут проходить в темное время суток при свете ночного освещения, что сейчас очень популярно в мире. Это, безусловно, привлечет дополнительный поток туристов на наш курорт Бурабай, в том числе и спортивных туристов. Ведь на такие соревнования приезжают не только сами спортсмены, но и их болельщики, семьи, друзья. Показательно, что в эти выходные очень много отелей курортной зоны было занято», - поделился с Казинформом заместитель акима Акмолинской области Марат Игалиев.

Для курортной зоны прошедшие гонки лишь первый опыт, но удавшийся с невероятными успехами. Многие участники отметили, что уровню организации соревнований можно поставить наивысший оценочный балл. Проведение Race Nation Burabay - 2018 было доверено команде профессионалов ОО «Экстремальная Атлетика», которое с 2005 года специализируется как раз на развитии туризма и экстремальных видов спорта среди профессионалов и любителей. За 13 лет ими было проведено более 200 соревнований.



