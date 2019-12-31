Около 500 актюбинских семей вернули в бюджет АСП на сумму 41 млн тенге

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Адресную социальную помощь на сумму 41 млн тенге вернули в бюджет 489 семей, которым поддержка была начислена незаконно. Всего в 2019 году актюбинские многодетные получили АСП на сумму более 10 млрд тенге. Об этом сообщила на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций руководитель управления координации занятости и соцпрограмм Булбул Елеусинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, в 2019 году количество получателей адресной социальной помощи увеличилось в 7 раз. Если в апреле данный вид помощи получали 2799 семей на сумму 266 млн тенге, то на конец текущего года этот показатель составил 19748 семей на сумму 10,6 млрд тенге.

«Все средства освоены, задолженности перед получателями нет. Конечно, были проблемы, связанные с фактами фиктивных разводов, увольнений, сокрытием доходов. В общей сложности, в результате принятых мер 489 семей вернули в бюджет 41 млн тенге», - рассказала Булбул Елеусинова, сообщив об изменениях в механизме назначения АСП с 1 января 2020 года.

Спикер напомнила, что в своем Послании Президент поручил скорректировать механизм назначения АСП и внедрить дополнительный гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей.

«В соответствии с изменениями государственное пособие назначается многодетным семьям, имеющим 4-х и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23-х лет. Так, семья с 4 детьми будет получать 42496, 5 – 53126, 6 – 63757, 7 – 74388 тенге. По предварительным данным, в нашей области пособия будут получать 14500 семей», - добавила руководитель управления.

При этом к трудоспособным гражданам будут усилены требования. Так, в случае отказа от трудоустройства право на получение АСП теряют не только заявитель и трудоспособные члены семьи, а также все члены семьи, получающие данный вид помощи.

Кроме того, предусмотрен так называемый гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей в возрасте 1-6, 6-18 лет.

Продуктовый набор двух типов для детей от 1 до 3, 3 до 6 лет будет выдаваться в период получения адресной социальной помощи раз в месяц. Дети будут обеспечиваться гигиеническими принадлежностями, школьной формой, учебными принадлежностями. Пакет для детей в возрасте 6-18 лет включает одноразовое горячее питание в школе, школьную форму, школьные принадлежности и возмещение 50% проезда на городском транспорте.