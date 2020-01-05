Около 500 актюбинских семей получили квартиры по программе «Бакытты отбасы»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 472 семьи получили квартиры по госпрограмме «Бакытты отбасы» в Актюбинской области в 2019 году. На 2020 год ожидается увеличение финансирования данной программы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«472 семьи были прокредитованы в 2019 году в Актюбинской области по программе «Бакытты отбасы». Среди них как многодетные, так и неполные семьи, а также семьи, воспитывающие детей инвалидов. Общая сумма кредитов по программе в регионе составила более 3,7 млрд тенге. Президент страны в Послании отметил необходимость увеличения суммы, выделяемой по данной программе, поэтому в 2020 году мы ожидаем выделения большего объема средств, чем в прошлом году. Старт программы в этом году ожидаем в марте - апреле», - говорит специалист первой категории отдела развития бизнеса филиала ЖССБК Максат Заитов.

Согласно требованиям программы, чтобы подать заявку, необходимо состоять в очереди на жилье в акимате по месту жительства, затем получить оттуда направление на кредитование с ЖССБК, где проверяется платежеспособность клиента. Ставка по кредиту 2 процента.

Как отметил М. Заитов, в целях исключения фиктивных разводов категория «неполная семья» кредитуется по программе только по истечении 3 лет после оформления развода.

Квартиры были приобретены как на первичном, так и на вторичном рынке. Как известно, по данной программе могут кредитоваться три категории - многодетные, неполные семьи и семьи с детьми-инвалидами.