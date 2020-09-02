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Около 500 актюбинцев зарегистрировались в качестве кандидатов в праймериз

2 Сентября 2020 16:16
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Около 500 актюбинцев зарегистрировались в качестве кандидатов в праймериз

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Около 500 человек зарегистрировались в качестве кандидатов в праймериз в Актюбинской области. Об этом сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал первый заместитель председателя областного филиала партии «Nur Otan» Ербол Данагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Всего по области на участие во внутрипартийных выборах зарегистрировались 486 человек. Из них 174 женщины, 141 кандидат - молодежь в возрасте до 35 лет. 265 человек зарегистрировались как самовыдвиженцы, от первичных партийных организаций выдвинут 221 актюбинец. Особую активность к участию в праймеризе проявили в Актобе, Мугалжарском, Хромтауском, Шалкарском и Алгинском районах», - сообщил Ербол Данагулов.

С 31 августа по 6 сентября кандидаты будут готовиться к агитационной кампании, которая пройдет с 7 по 30 сентября. Одним из основных мероприятий агитационного периода являются публичные дебаты, намеченные на 14 - 30 сентября. Публичные дебаты пройдут в 25 местах, сначала на городском и районных партконференциях, в финале на конференции областной филиала партии.

В ходе дебатов нет ограничений по языку, на котором желает участник, но продолжительность мероприятия не должна превышать 90 минут. В первом раунде кандидаты в течение пяти минут презентуют свое видение решения проблем конкретных населенных пунктов. Втором раунд представляет собой дискуссию в формате «вопрос-ответ».

С учетом требований по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при проведении праймериз, публичные дебаты кандидатов пройдут в онлайн формате или с соблюдением социального дистанции не менее двух метров в проветриваемом помещении.

Агитация не должна противоречить уставным и программным документам партии.

С 1 по 3 октября за кандидатов можно будет проголосовать через мобильное приложение или веб-портал. Также на базе крупных первичных парторганизаций будут организованы избирательные участки, куда можно будет прийти 3 октября и также проголосовать через онлайн систему. В области определены 136 участков голосования. Из них в областном центре находятся 29, в районных центрах – 18, в сельских населенных пунктах – 89 участков.

У партийцев, проживающих в населенных пунктах без интернета, будет возможность проголосовать на участке по бумажному бюллетеню.


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#Актюбинская область   #Нур Отан  
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Автор:

Самал Ендибаева

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