Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Около 50 тысяч казахстанцев получили статус безработного дистанционно с начала года

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Июля 2021, 22:01
Около 50 тысяч казахстанцев получили статус безработного дистанционно с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года возможностью получить услуги центров занятости населения в онлайн формате через портал Электронной биржи труда Enbek.kz воспользовались более 56 тысяч человек. Статус безработного получили 50 тысяч граждан, 6 тысяч человек, воспользовавшихся этой услугой недавно, сейчас имеют статус лиц, ищущих работу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и соцзащиты населения РК.

Из 50 тысяч, получивших статус безработного, 7 тысяч назначены социальные выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования, и более 20 тысяч человек трудоустроены на постоянные, а также на субсидируемые государством рабочие места (молодежная практика, общественные работы, социальные рабочие места).

Напомним, 17 ноября 2020 года для упрощения процедур регистрации безработных и облегчения получения государственных услуг по поддержке занятости Министерство труда и социальной защиты населения РК запустило пилотный проект по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством Электронной биржи труда для жителей городов республиканского значения и областных центров. С 5 января т.г. эти возможности были предоставлены для жителей уже 40 городов республики, а с мая – всем казахстанцам.

В «личном кабинете» казахстанцы могут встать на учет как лицо, ищущее работу либо безработный и отслеживать все этапы регистрации. После получения статуса безработного участники системы социального страхования могут также в онлайн-режиме отправить заявку на социальную выплату по потере работы, все граждане могут самостоятельно выбрать вакансии на рабочие места, субсидируемые государством – молодежную практику, социальные рабочие места, общественные работы. Для получения вышеуказанных услуг в онлайн режиме необходимо пройти регистрацию на ЭБТ, воспользовавшись электронной цифровой подписью.

При отсутствии Интернета или компьютера, получить услуги можно в зонах самообслуживания, которые созданы во всех центрах занятости населения. Сотрудники ЦЗН дадут необходимые консультации по услугам, предоставляемым онлайн. Это позволяет гражданам не ожидать очереди на прием к специалисту центра занятости населения и минимизировать физические контакты в условиях пандемии COVID-19.

Подробную информацию об оказании услуг онлайн можно получить на сайте www.enbek.kz и в центре занятости населения.

Получить онлайн регистрацию на Электронной бирже труда в качестве лица, ищущего работу, граждане могут по ссылке https://www.enbek.kz/docs/ru/how-to-get-state-employment-support.


Интернет   Минтруда РК   Занятость   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной