14 Мая 2022 18:21

Около 50 тыс. человек пострадали от проливных дождей на юге Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В результате наводнений, вызванных сильными проливными дождями, в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая пострадали около 50 тыс. человек. Об этом сообщает местный департамент по управлению чрезвычайными ситуациями, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». http://yjglt.gxzf.gov.cn

От стихии в Гуанси-Чжуанском автономном районе (ГЧАР) также пострадали посевы сельхозкультур на угодьях площадью более 3,8 тыс. га, разрушены и повреждены более 120 построек.

В четверг ливни обрушились на приморские районы ГЧАР, в некоторых местах количество осадков достигло от 150 до 250 мм.

Местная метеослужба повысила уровень экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации до четвертого уровня и рекомендовала жителям избегать районов и участков, подверженных оползням и селям.

В Китае действует четырехуровневая система экстренного реагирования на ЧС.