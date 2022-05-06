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Около 50 тыс. бутылок алкоголя незаконно хранили в Усть-Каменогорске
6 Мая 2022 23:00

Около 50 тыс. бутылок алкоголя незаконно хранили в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В ходе проверки на одном из оптовых складов Усть-Каменогорска установлено незаконное хранение алкогольной продукции, передает МИА «Казинформ».

«Обнаружен алкоголь различных производителей и наименований в количестве более 49 000 единиц. В частности, найдены бутылки водки, коньяка и вина», – заявили в Комитете госдоходов.

Согласно закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» хранение должно осуществляться на основании лицензии.

Пробы изъятого алкоголя направлены на экспертизу. Материалы проверки переданы в департамент экономических расследований Восточно-Казахстанской области для принятия процессуального решения, уточнили в комитете.

Отмечается, что это второй случай незаконного оборота алкогольной продукции в Усть-Каменогорске. В апреле в ходе проверки был выявлен не только факт хранения, но и факт незаконного изготовления алкоголя.

Похожий случай зафиксирован в Актобе. Там без разрешительных документов на складе хранилось 16 320 бутылок.

Комитет госдоходов напомнил, что за хранение и реализацию алкогольной продукции без разрешительных документов, предусмотрена ответственность в соответствии с уголовным и административным законодательством Республики Казахстан.


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