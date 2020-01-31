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Около 50 туш сайгаков с отпиленными рогами обнаружили в ЗКО

31 Января 2020 00:12
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Около 50 туш сайгаков с отпиленными рогами обнаружили в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области обнаружили около 50 туш сайги с отпиленными рогами, передает МИА «Казинформ».

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Как сообщила в Telegram пресс-служба Минэкологии, геологии и природных ресурсов РК, 30 января 2020 года около 19:15 часов в ходе проведения рейдовых мероприятий инспекторами Западного регионального филиала РГКП «ПО «Охотзоопром» совместно с сотрудниками Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира на территории Жангалинского района Западно-Казахстанской области было обнаружено около 50 отстрелянных туш сайгаков с отпиленными рогами.

На место инцидента была вызвана следственно-оперативная группа Жангалинского районного отдела полиции.
«Жесточайшее преступление совершено в Западном Казахстане. Сегодня инспекторы «Охотзоопром» во время рейда обнаружили 50 туш сайги с отпиленными рогами. Полиция в настоящее время ищет людей, совершивших этот варварский поступок. Надеюсь, преступники будут найдены и понесут справедливое наказание»,- прокомментировал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на своей странице в Twitter.

Дополнительная информация будет сообщена позже, заверили в Минэкологии.


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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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Ринат Дусумов

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