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Около 50 туш сайгаков с отпиленными рогами обнаружили в ЗКО
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области обнаружили около 50 туш сайги с отпиленными рогами, передает МИА «Казинформ».
Как сообщила в Telegram пресс-служба Минэкологии, геологии и природных ресурсов РК, 30 января 2020 года около 19:15 часов в ходе проведения рейдовых мероприятий инспекторами Западного регионального филиала РГКП «ПО «Охотзоопром» совместно с сотрудниками Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира на территории Жангалинского района Западно-Казахстанской области было обнаружено около 50 отстрелянных туш сайгаков с отпиленными рогами.
На место инцидента была вызвана следственно-оперативная группа Жангалинского районного отдела полиции.
«Жесточайшее преступление совершено в Западном Казахстане. Сегодня инспекторы «Охотзоопром» во время рейда обнаружили 50 туш сайги с отпиленными рогами. Полиция в настоящее время ищет людей, совершивших этот варварский поступок. Надеюсь, преступники будут найдены и понесут справедливое наказание»,- прокомментировал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на своей странице в Twitter.
— inform.kz inform.kz
Дополнительная информация будет сообщена позже, заверили в Минэкологии.
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