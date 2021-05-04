Около 50% столичных жителей не знают своих участковых инспекторов – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета административной полиции Алексей Милюк сообщил о результатах социологического опроса жителей столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить, что в рамках реализации столичного пилотного проекта проведен социологический опрос жителей. По его результатам установлено, что практически половина опрошенных горожан не знают своих участковых инспекторов (46%). Только 2% респондентов осведомлены о месте расположения участкового пункта или отдела полиции. Такое положение дел порождает другую проблему – чрезмерная нагрузка на Центр оперативного управления Департамента полиции», - сказал Алексей Милюк на брифинге в МВД.

По его словам, в день операторами столичного ЦОУ принимается от 2-х до 2,5 тысяч звонков, при этом основная масса из них или 40% - это обращения, не криминального характера.

«Соответственно при выстраивании прямого диалога участкового с жителями своего административного участка нагрузку на операторов ЦОУ можно было сократить как минимум вдвое. Необходимо также отметить, что граждане сегодня могут обращаться к участковым посредством чатов КСК, куда они были включены с поручения министра», - отметил спикер.

Он также озвучил и другие результаты социологического опроса, который провела пилотная группа в Нур-Султане.

Было опрошено более 2000 жителей города. В основном это горожане, проживающие в столице более 6 лет (83%). Именно они формируют общее восприятие о ситуации в городе.

Основные выводы исследования:

• 59% горожан воспринимают уровень безопасности жизни в своём районе достаточно высоким.

• 58% становились в последние 3 года жертвой правонарушений, в их числе 19% связаны с кражей мелкой собственности.

· 9% опрошенных испытывали угрозы, оскорбления, а также становились жертвами хулиганств;

Уровень узнаваемости участковых вырос почти в 3 раза с 12% до 30%.

• 70% опрошенных знают, где найти контакты участковых, при этом «102» является главным центром, куда бы обратились граждане в случае совершения в отношении них правонарушений. Так ответили свыше 50% горожан.

• Негативно оценивают законность действий сотрудников - 49%, профессионализм - 51%.