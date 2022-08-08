8 Августа 2022 22:25

Около 50 школ модернизируют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области до 2025 года планируется построить порядка 20 новых школ. С прошлого года началась модернизация учебных заведений в селах и малых городах. Программа «С дипломом – в село» помогает решать вопрос дефицита учителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления образования Гульсум Кожахметова сообщила, что только в минувшем году в сельские школы устроились на работу около 200 выпускников вузов. Итоги набора этого года подведут к середине сентября.

Как отметил глава региона, в Карагандинской области необходимо принять меры по решению проблемы дефицита педагогов, особенно в сельской местности. Обязанность акимов регионов – обеспечить молодым специалистам условия. Чтобы выпускники вузов возвращались в село, в первую очередь необходимо решать жилищно-бытовые вопросы

На сегодняшний день в регионе всеми видами ремонта охвачено 143 объекта образования. До начала учебного года все работы должны быть завершены. В рамках нацпроекта «Качественное образование «Образованная нация» ведется работа. До 2025 года в городах и районных центрах планируется построить порядка 20 школ, в том числе взамен аварийных.

Подробнее о ходе реализации национального проекта доложила Гульсум Кожахметова.

По ее словам, в прошлом году в области была модернизирована 61 школа, в этом году планируется 47. Средства выделены на капитальный и текущий ремонты, переоборудование библиотек и столовых, обновление мебели, оснащение предметных кабинетов, обеспечение безопасности.

Во всех 410 школах региона установлены камеры видеонаблюдения. Создаются условия для инклюзивного обучения.

В минувшем учебном году карагандинские школьники на международных олимпиадах и научных соревнованиях завоевали 42 медали разного достоинства. По результатам теста PISA оценка качества школьного образования станет известна в декабре этого года.

Нацпроект предусматривает также обеспечение доступности детских садов, кружков и секций, возможность бесплатного профессионального обучения в колледжах.