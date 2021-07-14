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    10:28, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Около 50 школ капитально отремонтируют в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области около 50 школ капитально отремонтируют к предстоящему учебному году. На эту работу предусмотрено 4,3 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе управления образования СКО отметили, что большинство школ, где проводится капитальный ремонт, расположены в селах. Одна из них – школа «Большая малышка» в Кызылжарском районе. Здание было построено в 1975 году, до сегодняшних дней только один раз проводился капитальный ремонт. В 2013 году на восстановительные работы было выделено 13 млн тенге, в этом же году выделят сумму в 10 раз больше.

    «Долгожданный ремонт проведут в рамках программы «Ауыл – ел бесігі». По проекту обновят крышу школы. Также меняют систему отопления и освещения. В 2013 году только окна с выходом на улицу были заменены на пластиковые, а теперь будут обновлены все окна», - рассказал заместитель начальника управления образования СКО Владимир Ткаченко.

    В сельской школе учатся 169 детей. В образовательном учреждении расположились небольшой центр на 40 детей и интернат.

    В интернате обучаются дети пяти близко расположенных населенных пунктов. Одна из особенностей школы – в здании установлен котел на биотопливе.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Образование
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