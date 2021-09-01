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    14:42, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Около 50 осужденных сядут за парты в колонии строгого режима в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — 1 сентября, как и для всех школьников страны, для осужденных учреждения УК-161/2 прозвенел первый звонок на учебу. Торжественная линейка прошла на плацу около вечерней школы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС Костанайской области.

    С напутственной речью выступил директор школы Бахыт Арыстанбеков, который пожелал своим ученикам крепкого здоровья, терпения в нелегком пути и скорейшего освобождения, а также зачитал списки учащихся по классам.

    Звучали песни на школьную тематику, осужденные прочитали стихи, а также поздравили каждого педагога с началом учебного года. Несмотря на холодную пасмурную погоду, будущие ученики были рады началу занятий в вечерней школе.

    «Согласно Конституции Республики Казахстан все граждане имеют право на получение среднего образования, в том числе и осужденные к лишению свободы, - отметил заместитель начальника учреждения майор юстиции Казбек Муслимов. — Отношение осужденных к учебе также является признаком исправления осужденных, что позитивно влияет на динамику».

    Ранее сообщалось о том, что каким образом осуждённые в Костанае получают образование.


    Теги:
    Пенитенциарная система Костанайская область Образование
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