Около 50 осужденных сядут за парты в колонии строгого режима в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — 1 сентября, как и для всех школьников страны, для осужденных учреждения УК-161/2 прозвенел первый звонок на учебу. Торжественная линейка прошла на плацу около вечерней школы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС Костанайской области.

С напутственной речью выступил директор школы Бахыт Арыстанбеков, который пожелал своим ученикам крепкого здоровья, терпения в нелегком пути и скорейшего освобождения, а также зачитал списки учащихся по классам.

Звучали песни на школьную тематику, осужденные прочитали стихи, а также поздравили каждого педагога с началом учебного года. Несмотря на холодную пасмурную погоду, будущие ученики были рады началу занятий в вечерней школе.

«Согласно Конституции Республики Казахстан все граждане имеют право на получение среднего образования, в том числе и осужденные к лишению свободы, - отметил заместитель начальника учреждения майор юстиции Казбек Муслимов. — Отношение осужденных к учебе также является признаком исправления осужденных, что позитивно влияет на динамику».

Ранее сообщалось о том, что каким образом осуждённые в Костанае получают образование.