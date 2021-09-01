Около 50 осужденных сядут за парты в колонии строгого режима в Костанае
С напутственной речью выступил директор школы Бахыт Арыстанбеков, который пожелал своим ученикам крепкого здоровья, терпения в нелегком пути и скорейшего освобождения, а также зачитал списки учащихся по классам.
Звучали песни на школьную тематику, осужденные прочитали стихи, а также поздравили каждого педагога с началом учебного года. Несмотря на холодную пасмурную погоду, будущие ученики были рады началу занятий в вечерней школе.
«Согласно Конституции Республики Казахстан все граждане имеют право на получение среднего образования, в том числе и осужденные к лишению свободы, - отметил заместитель начальника учреждения майор юстиции Казбек Муслимов. — Отношение осужденных к учебе также является признаком исправления осужденных, что позитивно влияет на динамику».
Ранее сообщалось о том, что каким образом осуждённые в Костанае получают образование.