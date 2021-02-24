Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Около 50 млрд тенге ежегодно переводят казахстанцы из ЕНПФ в страховые компании

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
24 Февраля 2021, 14:35
Около 50 млрд тенге ежегодно переводят казахстанцы из ЕНПФ в страховые компании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ежегодно казахстанцы переводят из Единого накопительного пенсионного фонда в компании по страхованию жизни около 50 млрд тенге. Об этом сообщил исполнительный директор АО «КСЖ «Государственная аннуитетная компания» Айдар Нургазинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Лица, за которых работодатель производил обязательные профессиональные пенсионные взносы – это, как правило, люди, занятые на работе с вредными условиями труда, имеют возможность заключения договора отложенного аннуитета с 40 лет. При это выплаты для них начинаются с 50 лет», - сказал Айдар Нургазинов на брифинге в СЦК.

Сегодня, по его словам, продукт пенсионного аннуитета стремительно набирает популярность, привлекая людей возможностью раннего получения доступа к пенсионным накоплениям, ежегодной индексацией выплат и обеспечением пожизненного дохода с возможностью наследования средств через опции гарантированного периода.

«Еще в 2015 году общая сумма накоплений, переведенных за год из ЕНПФ в КСЖ составляла 25 миллиардов тенге. Сейчас в год из ЕНПФ в КСЖ вкладчики переводят около 50 миллиардов», - добавил спикер.


Экономика   ЕНПФ   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом