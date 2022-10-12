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    12:00, 12 Октябрь 2022 | GMT +6

    Около 50 майнинговых ферм официально работают в Казахстане

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    Фото: coipacapital.com
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане официально зарегистрированы около 50 компаний, осуществляющих майнинговую деятельность. Об этом сообщил вице-министр энергетики Республики Казахстан Жандос Нурмаганбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вице-министр энергетики пояснил, что определен порядок компаний, которые занимаются майнинговой деятельностью. О своей деятельности майнинговые фермы информируют Министерство цифрового развития. По его словам, в МЦРИАП есть полная информация о том, что за эти компании и сколько мощностей они будут производить.

    «Они предоставляют данные о своей компании, об учредителях, данные о своей производственной площадке, ферме - где это работает, показывают оборудования, когда у них закуплено, привезено, оплачены ли пошлинные налоги при ввозе этого оборудования. То есть, полная информация предоставляется, и только так отныне майнинг будет работать», - сказал Жандос Нурмаганбетов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

    По последней информации, около 50 компаний уведомили Министерство цифрового развития о том, что они осуществляют майнинговую деятельность.

    «Из 150 компаний, которые осуществляли эту деятельность, треть компаний по нашей информации остановили деятельность. Простыми словами, майнинг ушел или уехал в другую страну и так далее. Около 50 - официально зарегистрированные майнинговые компании. И соответственно, остаются те, что идентифицированы как нелегальный майнинг. У них есть вопросы, связанные с завозом оборудования, как они потребляют, где работают», - объяснил вице-министр.

    Ранее сообщалось, что инициированный депутатами законопроект «О цифровых активах в Республике Казахстан» и сопутствующие ему поправки в пять законодательных актов одобрили в Мажилисе.


    Фото:coipacapital.com



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