Около 50 костанайцев стали жертвами обмана потребительских кооперативов

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Желание некоторых жителей Костаная приобрести недвижимость за короткий срок и под небольшой процент толкнула их на неоправданные риски - около 50 человек стали жертвами обмана потребительских кооперативов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

«В городе Костанае появились такие потребительские кооперативы, как «Лучший Выбор-2018» и «Новый дом 2017», куда обращаются доверчивые граждане и вносят все свои накопленные деньги, берут кредиты, но в результате остаются ни с чем», - говорится в сообщении областного суда.

Так, истец И., узнав от знакомых о кооперативе «Лучший Выбор-2018», обратилась к ним, где ей гарантировали, что она может приобрести квартиру после достижения 30% паенакоплений от стоимости недвижимости в течение 4-5 месяцев. Сотрудники кооператива предлагали вкладчикам услуги риелтора или же заняться поиском необходимой квартиры самостоятельно. Имея небольшой доход и огромное желание приобрести своё жильё, реклама и обещание сотрудников подтолкнули истца на заключение договора с кооперативом, и в течение 4 месяцев ею было внесено в качестве паенакоплений 1 290 000 тенге.

После самостоятельных поисков истец нашла подходящую квартиру и обратилась в кооператив со всеми необходимыми документами для приобретения жилья, однако после нескольких месяцев обещаний никаких действий, направленных на приобретение квартир, кооперативом предпринято не было, и последняя отказалась от сделки. По причине неисполнения кооперативом своих обязательств истец обратилась с заявлением о добровольном выходе из членства, но денежные средства ей не были возвращены, лишь после подачи иска в суд ей возвратили вложенную ею сумму.

Кроме этого, в ходе рассмотрения дела допрошенные в качестве свидетелей граждане поясняли суду, что передали кооперативу на праве собственности принадлежащие им квартиры, взамен им обещали жилье большей площади, но до настоящего времени кооперативом обязательства не выполнены.

Поверив убеждениям кооператива и рекламным буклетам о приобретении квартиры в кратчайшие сроки, граждане заключают договора, которые фактически являются односторонними, так как в них прописаны только обязанности истца и лишь право на возврат паевого взноса, а о сроках приобретения квартиры не указано.

Как установлено в суде, кооператив своего капитала не имеет, привлекает деньги только за счет пайщиков. На сегодняшний день в Костанайский городской суд поступило 49 исков. По результатам рассмотренных дел, потребительские кооперативы возвращают деньги гражданам по решению суда, некоторые из них добровольно в рамках примирительных процедур, сообщили в суде.